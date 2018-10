Salute mentale, torna l'(H)-Open Day di Onda Visite psichiatriche, psicologiche e sportello informativo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mercoledì 10 ottobre 2018, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il Centro di salute mentale di Chieti aderisce all'iniziativa di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) offrendo visite psichiatriche, psicologiche e uno sportello informativo.

L’obiettivo è di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. Per informazioni ci si può rivolgere al Centro di salute mentale di Chieti in via Amendola, 47 (telefono 0871.358908).