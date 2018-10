Cerchi lavoro? Consulta gli annunci su AfoRisorse

Afor, Agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Abruzzo, ha a disposizione AfoRISORSE, un sito di annunci di lavoro aperto a tutti, dove è possibile gratuitamente ed in pochi minuti pubblicare il proprio annuncio di lavoro per essere subito visibile da tutte le aziende interessate ad assumere. Inoltre nell'annuncio, al fine di poter essere valutato al meglio, è anche possibile pubblicare fino a 3 foto.

Le aziende consultano liberamente e gratuitamente, mediante una ricerca base ed una avanzata, tutte le candidature presenti sul sito per poi richiedere ad Afor colloqui finalizzati all'assunzione con tutti i profili a cui sono interessati.

La gestione dei colloqui viene interamente e gratuitamente gestita da Afor che invia i candidati negli orari e giorni concordati con le aziende.

Si capovolge il sistema della ricerca del lavoro: è il ragazzo che è posto al centro, che si candida, che elenca le sue caratteristiche, le sue capacità e il suo curriculum. Sarà poi l’azienda a visionare la bacheca e solo una volta selezionati i candidati si passa alla fase successiva: il colloquio. Raggiunto questo step, tanto il disoccupato quanto l’azienda possono decidere di continuare il rapporto di lavoro o bloccare il tutto.

Attenzione: nessun particolare rischio sulla privacy. I contenuti visibili a tutti sono i necessari, nel momento in cui l’azienda decide di contattare alcuni profili, l’Agenzia Afor rilascia dei codici con cui è possibile visionare i curriculum.

Il consiglio è inserire sempre la propria foto.

http://aforisorse.afor.cloud

https://www.facebook.com/aforisorse/

Per info: 0873 346075