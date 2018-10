Rapina Lanciano, preso in Romania il sesto uomo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Arrestato un uomo ritenuto il sesto componente della banda che lo scorso 23 settembre ha assaltato la villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Si tratta di Marius Adrian Martin, 34enne romeno, con precedenti per associazione a delinquere, reati contro la persona e patrimonio, che nel frattempo si era rifugiato in Romania. L'uomo è stato preso nella città di Craiova dalla Polizia romena insieme alle forze dell'ordine italiane. Il Gip di Lanciano ha firmato un mandato di arresto europeo nei confronti del soggetto, consentendone celermente l'individuazione e la cattura. I Carabinieri e il Capo della Squadra Mobile di Chieti raggiungeranno la località romena, dove si trova un investigatore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, per l'attivazione delle procedure di estradizione.