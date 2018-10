In Abruzzo 446 domande di brevetti, marchi e disegni al I semestre 2018

Tra le domande domiciliate in Abruzzo e depositate nei primi sei mesi del 2018 prevalgono principalmente quelle relative ai marchi che raggiungono l’88,1%, percentuale superiore a quella italiana (82,9%). Le altre tipologie di domanda sono più rare, con pesi inferiori al 5%, anche se per disegni e brevetti per modelli di utilità risultano più frequenti che in Italia (rispettivamente 3,4% contro 1,5% e 4,3% contro 2,6%). Al contrario, le domande di brevetto per invenzioni industriali costituiscono in Abruzzo il solo 4,3%, valore nettamente inferiore a quello italiano (13,0%).

A livello provinciale i dati al 30 giugno 2018 fanno emergere Pescara dove sono domiciliate 193 domande totali (43,3% del totale regionale), seguita da Chieti (108 pari al 24,2%). L’Aquila e Teramo riportano valori molto inferiori (rispettivamente 53 domande pari all’11,9% e 92 domande corrispondenti al 20,6%). In tutte le province la quota maggioritaria delle domande è relativa ai marchi superando ovunque l’80% e in particolare sfiorano il 95% a L’Aquila. I disegni e i brevetti per invenzioni industriali raggiungono la quota più elevata ma inferiore all’8% a Chieti, mentre i brevetti per modelli di utilità superano il 10% solo a Teramo.

Nel periodo 2000-2017 le domande depositate domiciliate in Abruzzo sono aumentate globalmente del 66,2% (passando da 535 a 889), più di quanto accaduto in Italia (+12,9% da 63.289 a 71.468) così che il peso che esse rappresentano sul totale nazionale è lievemente aumentato (da 0,8% a 1,2%). L’incremento delle domande totali pone la regione al decimo posto nella relativa graduatoria nazionale che è guidata da alcune regioni meridionali (Basilicata: +217,3%; Calabria: +117,4%; Campania: +123,6%). Tra le varie tipologie i disegni hanno rilevato l’incremento maggiore (+100,0% da 12 a 24) rispetto alla sensibile diminuzione rilevata in Italia (-52,3% da 2.476 a 1.182). Seguono le domande di marchio che sono aumentate del 79,0% (da 423 a 757) molto più che in Italia (+21,3% passando da 48.256 a 58.521) e a maggiore distanza le domande di brevetto per invenzione industriale (+13,3% da 60 a 68) superiore al +2,6% rilevato in Italia (da 9.425 a 9.668). Risultano invariate le domande di brevetto per modelli di utilità (40) rispetto al calo del 33,0% osservato in Italia (da 3.132 a 2.097).