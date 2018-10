Cristina Mosca aprirà la rassegna "Have a nice book" al Centro culturale di San Salvo

Ad aprire la rassegna "Have a nice book" il 12 ottobre è Cristina Mosca, scrittrice abruzzese molto amata e apprezzata con il suo nuovo romanzo Con la pelle ascolto, edito da Ianieri Edizioni. Il romanzo edito da questa estate, vede l’autrice, Cristina Mosca in Tour tra date e Festival con grande consenso.A dialogare con l’autrice la prof.ssa Annalisa Fratianni. Si terrà venerdì 12 ottobre alle 18.00 presso la sala Teatro del Centro Culturale, in via Istonia 2.

"Con la pelle ascolto"

Di chi è la voce che dice Io quando si prende una decisione o si insegue un desiderio?

Due sorelle, Elena e Alma, in perenne conflitto.

Due vite che sembrano correre su binari paralleli senza mai incontrarsi.

Elena ha la passione per la pittura e una storia d’amore con Marco, che non vuole avere figli.

Alma trascorre la maggior parte del tempo nelle bigiotterie e passa da un uomo all’altro finché non resta incinta. Quando ormai sono rassegnate al silenzio come unico

rumore di fondo delle loro individualità, scopriranno un nuovo modo di comunicare: ascoltarsi.