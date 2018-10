Corso base di Clownterapia con "La Tribù dei sorrisi onlus"

L’associazione La Tribù dei Sorrisi apre le porte a chi vuole diventare un clown di corsia e portare un sorriso ai pazienti degli ospedali di Vasto(Ch) e Termoli(Cb). L’associazione organizza il 10 e 11 Novembre 2018 il suo prossimo corso di formazione per volontari clown.

Vuoi diventare un clown di corsia? Hai voglia di donare gioia in ospedale, nelle case di riposo, nei centri per disabili? Vuoi indossare un naso rosso e diventare un portatore di sorrisi?

Se hai un carattere estroverso, solare, gioioso, se hai un po’ di tempo libero da dedicare a chi soffre, se senti il desiderio di donare agli altri allora unisciti alla Tribù dei Sorrisi

"Se sorridi tu, sorrido anch’io".

Per informazioni

clown Tontolina 347-1561441

clown Coco’ 320-9461044