Operazione Happy Hour, 18 mila euro il valore della droga nel bar

Operazione Happy Hour è il nome dell'indagine antidroga portata avanti dalla polizia di San Salvo che ha fermato il titolare del bar Vanity Cafè, T. D. P., che si trova in via di Montenero. Hanno illustrato l’operazione, questa mattina in una conferenza stampa, il Questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello e il Commissario capo Fabio Capaldo. Sono stati ritrovati in uno sgabuzzino nel retro del bar 120 grammi di cocaina del valore di 15 mila euro e 150 grammi di hashish del valore di 3 mila euro, oltre a mille euro in contanti. E' stata perquisita durante l'operazione anche la casa del titolare dove è stato trovato un cocain test per accertare la purezza della cocaina destinata a una clientela di lusso. Un altro colpo messo a segno dalle forze dell'ordine per cercare di contrastare il fenomeno dello spaccio che purtroppo attanaglia da tempo il nostro territorio.