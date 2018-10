Area giochi per bambini o area sgambamento cani?

Dietro ai palazzi posti all'incrocio tra via Monteverdi e Via Montegrappa c'è un'area attrezzata con un'altalena e uno scivolo e che quindi si presume sia riservata ai bambini. Ma sistematicamente i genitori e i nonni che vi portano figli e nipoti riscontrano la presenza di deiezioni canine nonostante la presenza di un cartello che vieta l'accesso con i cani.

E' anche capitato che un nonno aveva sollevato la questione a un proprietario di un cane ed è stato preso a male parole.

E come se non bastassero come atti di inciviltà, sempre nella stessa zona, come riferisono i cittadini residenti, molti hanno la cattiva abitudine di buttare a terra bottiglie di vetro di birra, vino e rifiuti vari nonostante la presenza di grossi bidoni predisposti per la differenziata a pochissimi metri di distanza.