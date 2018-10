Nuovo mezzo per la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo

Si rinnova il parco mezzi della Protezione Civile Arcobaleno ONLUS di San Salvo che nei scorsi giorni ha provveduto ad acquistare un Ducato 9 posti per sostituire il vecchio veicolo ormai datato. “Una scelta - affermano i responsabili dell’Arcobaleno - necessaria per gli eventuali interventi di Protezione Civile che siamo chiamati a svolgere sul territorio comunale, regionale e anche nazionale e che necessitano sempre di mezzi e attrezzature all’avanguardia. Gli scenari di emergenza non possono prevedere approssimazione e per questo l’efficienza dei mezzi unitamente alla formazione dei volontari deve essere sempre massima. Un grazie particolare va ai nostri volontari che con il loro impegno in questi anni hanno permesso l’acquisto di questo mezzo seminuovo. Nelle prossime settimane - concludono i responsabili della protezione civile sansalvese- gli sforzi dell’associazione si concentreranno sull’acquisto di nuovi materiali e attrezzature”.