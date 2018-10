Bruno Giordano alla presentazione del nuovo programma sportivo "Aquilotti San Salvo"

L'aula consiliare del Comune di San Salvo ha ospitato questa mattina gli "Aquilotti San Salvo" che hanno presentato il programma sportivo per la stagione 2018-2019. Quest'anno oltre alle attività di scuola calcio e di partecipazione ai tornei delle categorie giovanissimi e allievi, si aggiungono i campionati juniores e di terza categoria. Ospite dell'evento l'ex calciatore di Napoli, Lazio, Ascoli e Bologna Bruno Giordano che ha indossato anche per 13 volte la maglia della Nazionale Italiana. La società e i giocatori sono stati accolti dal sindaco Tiziana Magnacca che nel suo saluto ha affermato come lo sport alleni alla vita contribuendo a formare i giovani del domani. Divertimento nel rispetto delle regole e dei ruoli.