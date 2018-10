I carburanti cambiano nomi: E per la benzina, B per il diesel

A partire da oggi 12 ottobre anche in Abruzzo i carburanti cambiano nome. La benzina e il diesel avranno gli stessi nomi degli altri paesi europei.

Come spiega Tgcom24, la novità prevede quindi che accanto al termine "benzina" declinato nelle varie lingue ci sarà un'etichetta di forma circolare con la sigla composta dalla lettera E seguita dalla percentuale di componenti bio. Ad esempio in una miscela che contiene alcol etanolo pari al 5% si avrà la sigla E5. Mentre quella con il 10% di componenti bio ci sarà l'E10 e per quella all'85% ci sarà l'E85.

Stesso discorso vale per il diesel: apprirà la sigla B7 per il gasolio con biodiesel al 7%, quella B10 per il biodiesel al 10% e quella B100 per il biodiesel puro.

La sigla verrà obbligatoriamente affissa in tutti i distributori, sulle pistole di erogazione e pure sui tappi dei carburanti delle auto nuove.