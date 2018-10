Pepe: "Al via la fase della microfiliera in agricoltura"

È stato approvato l'Avviso pubblico relativo all'avvio della seconda fase de Progetti Integrati di Microfiliera. Nell'arco di qualche settimana, spiegano dal Dipartimento Agricoltura, porterà i partenariati già individuati nella prima fase e quelli eventualmente di nuova costituzione, a presentare i progetti definitivi di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali nonché ad individuare, in maniera puntuale, gli investimenti che le imprese partecipanti andranno a realizzare nelle sotto-misure connesse.

"Con la pubblicazione di questo bando, che costituisce un altro importante strumento per l'attuazione delle strategie messe in atto con il PSR Abruzzo - spiega l'assessore Dino Pepe - si apre la seconda fase dei progetti Integrati di Microfiliera (PIF), finalizzati a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali e le filiere corte".

"Si tratta di un nuovo strumento di programmazione che per la prima volta la Regione Abruzzo attiva - sottolinea Pepe - e al quale l'Assessorato alle politiche agricole ha riservato specifici fondi. In particolare, il bando della SottoMisura 16.4 - ha osservato l'Assessore - metterà a disposizione dei partenariati 1 milione di euro per finanziare le attività di cooperazione e promozione delle filiere corte, mentre per le sottomisure connesse (4.1.1, 4.2. e 4.4.2) sono riservati 3 milioni di euro che potranno essere utilizzati, nella terza fase, dalle imprese aderenti ai partenariati che saranno selezionati con il bando in oggetto".

"Uno strumento importante - ha concluso l'Assessore Pepe - che consentirà a molte microimprese del territorio abruzzese di poter sperimentare nuove forme di cooperazione e promuovere in maniera efficace le produzioni tipiche di qualità ed i territori di provenienza". (REGFLASH) US/181012