Per domani diverse vie interdette al traffico

Domenica 14 ottobre in occasione della gara podistica agonistica denominata 1° trofeo Conad Raspa, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 9 alle ore 13 e per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti è vietato il transito di tutti i veicoli non autorizzati sulle seguenti vie: via Gargheta (supermercato Conad), via Trignina, corso Umberto I, corso Garibaldi, via Saint Nicolas de Port, via Montegrappa, via Di Montenero, via Ripalta, contrada Figlioccia, via Libero Grassi, contrada Forma Vecchia, contrada Bosco Motticce, contrada Padula, viale Belgio, viale Inghilterra e via Marisa Bellisario.