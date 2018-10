Colpi di pistola nella notte: attimi di paura per i residenti

Questa notte, tra le ore 4 e le 5, i residenti di via Duca degli Abruzzi e via Delle Viole sono stati svegliati dal rumore di colpi di armi da fuoco. Sembra che i colpi siano stati esplosi contro un'Alfa 156 in sosta in via Duca Degli Abruzzi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di San Salvo che ora stanno indagando insieme ai colleghi della Compagnia di Vasto per risalire ai responsabili degli atti presumibilimente intimidatori.