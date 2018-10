Droga: disposta la chiusura del Vanity per trenta giorni. Titolare agli arresti domiciliari

Il Questore di Chieti Ruggiero Borzacchiello ha disposto la chiusura del bar Vanity Cafè in via Montenero a San Salvo dove l'11 ottobre scorso era stata rinvenuta un certo quantitativo di droga. Il titolare T. D. P. ora è agli arresti domiciliari.

Come preannunciato nei giorni scorsi dal questore, questa mattina sei poliziotti del Commissariamento di Vasto hanno apposto i sigilli al noto locale sansalvese di via Montenero.

L'operazione definita, Happy Hour è è stata portata avanti dalla polizia di San Salvo che in quel giorno aveva anche posto in stato di fermo il titolare. Era stata perquisita anche la casa del titolare dove avevano rinvenuto un cocain test per accertare la purezza della cocaina destinata a una clientela di lusso.

Nel corso di servizi mirati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, il personale della Polizia di Stato appartenente alla Squadra Anticrimine del Commissariato di Vasto aveva arrestato in flagranza di reato un quarantenne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale, nel corso della perquisizione eseguita presso il Vanity Cafè aveva rinvenuto 112,40 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente cocaina, 155 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della sostanza, nonché la somma di 1.005 euro.

Pertanto il pregiudicato era stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e associato alla Casa Circondariale di Vasto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.