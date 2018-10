'Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down', mobilitata l'Arda di Vasto

La sezione di Vasto dell’Arda Onlus (Associazione Regionale Down Abruzzo), aderente al CoorDown, in occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down in calendario domenica 14 ottobre, sarà presente nelle gallerie di due supermercati con prodotti realizzati dai propri ragazzi, dolci fatti in casa da alcune socie e tanti ciclamini di vario colore per portare allegria insieme al messaggio di una vera inclusione scolastica e non solo.

Appuntamenti - evidenzia il presidente Giuliano Giammichele - al Centro Conad Superstore di via Cardone a Vasto - dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e al Centro CostaVerde di Montenero di Bisaccia - dalle 16 alle ore 19,30.