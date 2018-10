Lo storico ex mulino Pantanella è stato ufficialmente venduto all'asta

Lo storico ex mulino Pantanella, in contrada Stazione a San Salvo Marina, è stato ufficialmente venduto all'asta. Il valore di questo bene era di 102 mila e 390 euro, così come deciso nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni che è stato approvato nel consiglio comunale del 13 marzo scorso. Il fabbricato, a due livelli di cui il piano seminterrato della superficie di 294 mq mentre il primo piano di 184,60 mq. con una terrazza di 102,29 mq, con annesso terreno, è stato acquistato dalla società "F.lli Vallone snc" al prezzo di 105 mila e 190 euro, con un incremento di 2 mila e 800 euro sull'importo a base d'asta. La prima asta risale al 2009 quando il fabbricato veniva messo in vendita al prezzo di 500 mila euro, un prezzo troppo alto forse e non in linea con i valori attuali del mercato che ha fatto scendere il prezzo di circa l'80%, dopo decine di aste andate deserte e a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato. Infatti, oltre al ricavato ottenuto dalla vendita dell'ex mulino e quelli che si potrebbero ricavare dalla vendita degli altri immobili ci sono da considerare le spese che si potrebbero risparmiare dalle opere di manutenzione necessarie per questi immobili. Oltre l'ex mulino Pantanella erano stati messi in vendita altri 19 immobili di proprietà del Comune che potrebbero diventare anch'essi privati. Un buon risultato per l’amministrazione comunale che da anni metteva in vendita il fabbricato allo scopo di risanare le casse comunali. L’amministrazione non sa ancora come intende investire i soldi ricavati dalla vendita di questo fabbricato, probabilmente in opere di manutenzione.