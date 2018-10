Cimitero comunale, nuovi tappetini d’asfalto

Sono stati completati questa mattina i lavori di posain opera dei tappetini d’’asfalto all’interno del cimitero comunale e in via dei Cipressi. Intervento programmato già da tempo dall’Assessorato alla Manutenzione del Comune di San Salvo per consentire una migliore fruibilità della struttura anche in vista sia della prossima ricorrenza dei defunti e sia delle manifestazioni per il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

“L’impresa che ha effettuato i lavori – commenta l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – ha provveduto nei tempi dovuti a rimettere a nuovo quei tratti che da tempo necessitavano di una adeguata sistemazione così come previsti dagli interventi che abbiamo calendarizzato con i nostri uffici comunali. Sono soddisfatto che su impulso del sindaco Tiziana Magnacca siamo riusciti anche a rifare la sede stradale dall’innesto di via Duca degli Abruzzi sino all’ingresso del cimitero comunale”.y