Oggi ricomincia l'aiuto ai compiti dell'oratorio San Vitale a San Salvo

Lunedì 15 ottobre ricominciano le attività dell’Oratorio San Vitale San Salvo.

Uno dei servizi più richiesti e più apprezzati (ciò che è in qualche modo “il cuore dell’oratorio”) è l’aiuto ai compiti per i ragazzi dalla terza elementare alla seconda media.

I giorni e gli orari delle ore dedicate all “aiuto ai compiti” sono: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Uno degli obiettivi degli organizzatori dell’oratorio è avere un rapporto uno a uno (“docente”- ragazzo) in modo da poter offrire in via del tutto gratuita un servizio di qualità che punta sul futuro del paese ossia ragazzi e giovani.

Ma per realizzare questo sogno occorrono persone di buona volontà disposte a sacrificare anche una sola ora a settimana per questi ragazzi. La cosa più preziosa che si può regalare al prossimo è il proprio tempo. Neanche tutto l’oro del mondo può compensare il suo valore e spendere un’ora della propria vita a fin di bene non ha prezzo.

E proprio in quest’ottica l’Oratorio cerca mamme, papà, insegnanti in pensione o anche in servizio, ragazzi del terzo, quarto e quinto superiore e chiunque si voglia rendere disponibile e regalare un'ora della propria vita alle nuove generazioni. Non mancherà il supporto degli educatori già collaudati.

Chiunque vuole iscrivere il proprio figlio all’oratorio o vuole dare la propria disponibilità nell’aiutare i ragazzi nei compiti si può rivolgere a Graziano Artese (cel. 3473123564) che oggi sarà a disposizione in via Trignina per ogni informazione e per raccogliere le iscrizioni.

https://parrocchie20.cittanet.net/2018/10/15/oggi-ricominciano-laiuto-ai-compiti-delloratorio-san-vitale-a-san-salvo/