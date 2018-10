Grande successo di pubblico per “IncontrArti” 2018 al Laboratorio ArtiBus

La manifestazione “IncontrArti in galleria. Le Proposte del Premio Vasto”, giunta alla XVII edizione, quest’anno ha presentato una formula innovativa risultata molto coinvolgente per il territorio. Partecipando alla XIV “Giornata del Contemporaneo” organizzata dall’AMACI (Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani), l’ente organizzatore Laboratorio ArtiBus di Vasto ha reso protagonisti i visitatori di ogni età nell’incontro con tre affermati artisti impegnati per un’intera giornata in una performance live che ha dato vita “in diretta” ad opere originali di disegno, pittura e scultura.

Dalla mattina al tramonto del 13 ottobre scorso Paolo Dongu, Vanni Macchiagodena e Davide Scutece hanno lavorato presso la sede del Laboratorio ArtiBus sotto gli occhi di numerosi fruitori che hanno avuto modo di osservarli, di esprimere le proprie curiosità e di interpretare le opere beneficiando del confronto immediato con i loro autori.

In orario antimeridiano i tre artisti hanno ricevuto la visita di alcune scolaresche di Vasto, guidate da Bruno Scafetta . Il dialogo con i bambini e con i giovani studenti è risultato molto stimolante per Paolo, Vanni e Davide, offrendo un arricchimento reciproco ai soggetti interessati da quest’inedito incontro con la bellezza dell’arte contemporanea. Nel pomeriggio, fino alla sera, folto e variegato è stato il pubblico degli intervenuti: artisti, bambini, ragazzi e famiglie hanno preso parte all’iniziativa.

Nei tempi stabiliti i tre artisti hanno portato a termine i lavori, che nelle prossime settimane rimarranno in mostra, insieme ad altre loro opere, presso la galleria di ArtiBus.

L’organizzazione ringrazia quanti hanno reso speciale questa giornata, che ha fatto avvertire a tutti quanto l’arte possa essere viva e presente nella vita di ognuno.