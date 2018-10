"Festa dei nonni" al Poseidon, premiata la nonna più adulta, più giovane e con più nipoti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 13 ottobre presso il ristorante Poseidon, su iniziativa di Luigi Farina, si è tenuta la terza edizione della “Festa dei nonni”.

Molte famiglie hanno scelto di partecipare all’evento e sono stati felici di festeggiare l’essere nonni insieme a chi condivide questa stessa immensa gioia.

Durante la serata tanta musica ha rallegrato tutti i presenti. Sono stati premiati: la nonna più adulta, la nonna più giovane e la nonna e la bis nonna con più nipoti.

C’è stata anche una lotteria con 40 premi donati da varie attività sansalvesi.

Un ringraziamento speciale per la bella riuscita della serata va a Luigi per la sua gioia e volontà di organizzare questa festa per il terzo anno consecutivo.