Montenero di Bisaccia, Gennarina D'Andrea compie 100 anni

Il sindaco Nicola Travaglini e l'assessore all'Ambiente Simona Contucci hanno portato questa mattina gli auguri dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità montenerese alla neo centenaria Gennarina D'Andrea, nata il 15 ottobre 1918.

Circondata dall'affetto della sua famiglia, la signora Gennarina ha accolto con commozione la delegazione comunale guidata dal primo cittadino e ha posato con fierezza per la classica foto ricordo, tra i brindisi dei familiari.

Nonostante qualche piccolo acciacco dovuto alle tante primavere passate, la signora D'Andrea ha conservato invidiabili lucidità e mobilità, che potrà sfoggiare andando a pranzo con la famiglia in un ristorante della zona, dove trascorrerà serenamente un'altra parte della sua fantastica giornata.

La Giunta comunale rinnova gli auguri a Gennarina per i suoi bellissimi 100 anni!