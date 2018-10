Cimitero Comunale, Pd San Salvo: "E' finalmente arrivato l’asfalto"

Il Partito Democratico esprime soddisfazione per la realizzazione del nuovo tappetino d’asfalto e invita nuovamente l’amministrazione ad intervenire circa il sovrappasso pedonale sulla Strada Statale 16 Come Partito Democratico esprimiamo la nostra piena soddisfazione circa la realizzazione del nuovo tappetino d’asfalto al Cimitero Comunale. Un intervento necessario quanto urgente segnalato dal Partito Democratico nel novembre 2017 e discussa in sede di assise civica con l’interrogazione presentata dai consiglieri del Pd e che aveva avuto la risposta dell’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis che sottolineò che i lavori sarebbero partiti a breve. Dopo undici mesi, nonostante il lungo arco temporale di attesa segno e dimostrazione che quando i lavori non sono programmati e pianificati intervenire “su segnalazione” comporta una tempestività che tale non può essere, esprimiamo la nostra assoluta soddisfazione. Dal canto nostro il Pd continuerà l’azione di tutela e salvaguardia della città, delle sue condizioni, del suo decoro, delle sue problematiche ponendo all’amministrazione comunale quanto necessario da fare per il bene della città. Un bene della città tanto sbandierato dall’amministrazione comunale che vede però ancora oggi a distanza di un mese dalle parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini e ancor peggio a due mesi dalla chiusura del sovrappasso pedonale sulla Strada Statale 16 (quello che collega contrada Stazione a piazza Arafat), nessuna messa in sicurezza e nessun intervento ritenuti dall’amministrazione comunale necessari ed urgenti. Interdetto due mesi fa al transito con un semplice nastro bianco e rosso, da qualche giorno lo stesso è assente. Invitiamo pertanto l’amministrazione comunale a provvedere quanto prima sia ad una chiusura idonea dell’accesso al sovrappasso sia alla messa in opera degli interventi necessari venuti alla luce dopo i sopralluoghi effettuati relativi al ripristino della pavimentazione esistente e all’ancoraggio della ringhiera risultata non sicura. Un invito che rivolgiamo all’amministrazione con l’augurio di non dover attendere undici mesi come per i lavori al Cimitero Comunale.