“Caffè d’Autore”, Lorenzo Del Sole incuriosisce con il suo romanzo “La maturanza rossa”

Prosegue con lusinghieri riscontri da parte dei ragazzi delle scuole monteneresi la rassegna culturale "Caffè d'Autore 2018", organizzata dal Comune di Montenero di Bisaccia.

Venerdì 12 ottobre presso la Sala Multimediale è intervenuto Lorenzo Del Sole, autore del romanzo "La maturanza rossa" avente come tema il brigantaggio nell'antico "Contado di Molise".

Dopo i saluti dell'assessore comunale alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Massimo Di Stefano, lo scrittore ha potuto illustrare agli studenti delle classi seconda, quarta e quinta dell'Ipsia di Montenero di Bisaccia, la trama del romanzo storico incentrato sulla vicenda del giovane bracciante Filomeno e del suo incontro con i briganti.

Molto apprezzata dai ragazzi è stata anche l'interazione con l'autore e con la coordinatrice dell'evento, la promotrice culturale del Comune, Antonietta Finocchio: grazie al dialogo continuo instaurato tra relatori e uditori, infatti, i giovani hanno potuto porre domande e apprendere anche i dettagli sulla scintilla iniziale che ha spinto Del Sole a scrivere un romanzo storico di questo tipo.

Grande curiosità ha destato la parte dell'incontro dedicata alla "brigantesse", cioè a quelle donne dal carattere particolarmente forte che abbracciarono una vita sicuramente molto diversa da quella delle altre coetanee dell'epoca, non lesinando azioni particolarmente cruente nei confronti di eventuali oppositori.

Un'altra giornata interessante, quindi, alla quale seguirà venerdì 26 ottobre il terzo appuntamento della rassegna "Caffè d'Autore 2018" con la scrittrice Laura Rongoni, che presenterà il libro "Una vita che cambia": un romanzo dedicato alle donne e avente come tema dominante la resilienza.