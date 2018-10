Scomparso abitante di San Salvo: in stato confusionale fugge dall'ospedale

Sono attualmente in corso le ricerche dell'uomo, di trentanni rumeno residente a San Salvo, che si è allontanato dall'ospedale civile di Vasto dove era ricoverato da sabato scorso per una polmonite.

L'operaio edile dopo essersi rivestito dei propri indumenti ha lasciato il nosocomio vastese per dirigersi verso San Salvo stando alla notizia dell'ultimo avvistamento,che lo vedeva percorrere, dopo le ore 17, la pista ciclabile di via Grasceta in un palese stato di alterazione, nel tratto precedente il cavalcavia che porta alla zona indistriale. È vestito con un indumento di colore blu (tipo tuta). Lo scomparso è di alta statura e di snella costituzione.

Si invitano tutti a collaborare in caso di avvistamento.