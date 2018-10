Domani San Salvo andrà in onda su Rete 8 nel programma "Giro Giro Tanto"

Domani 16 ottobre alle ore 22.00 su Rete 8 sarà trasmessa la puntata di "Giro Giro Tanto" realizzata il 17 agosto scorso a San Salvo.

E' questo un programma tv presentato da Elena Di Bacco che al seguito del Tour estivo "Roba da matti" di e con Vincenzo Olivieri mette in evidenza tutti gli aspetti culturali, paesaggistici, eno-gastronomici e storici dei paesi e delle città toccate dal Tour insieme a momenti di spettacolo esilaranti con gags, musica e scherzi telefonici.

Per chi domani non riuscirà a vedere la trasmissione potrà vedere la replica che andrà in onda alle ore 15.00 domenica 21 ottobre e On demand sulla pagina Facebook la settimana successiva alla messa in onda Tv.

Rete 8, è una rete televisiva d'Abruzzo con sede a Chieti, fondata nel 1988 e che in passato ha fatto parte del circuito Cinque stelle. La sua pagina Facebook è seguita da 53.121 persone. Oltre a coprire l'intero Abruzzo (LCN 10), Rete8 irradia il suo segnale in Molise e parte della fascia costiera adriatica di Marche e Puglia.