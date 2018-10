Ritrovato Andrei Damir lo scomparso dall’ospedale.

È stato trovato Andrei Damir il residente di San Salvo allontanatosi nella giornata di ieri dall’ospedale civile di Vasto.

Questa mattina, alcuni minuti dopo le 7, con le prime luci dell'alba, appena ricominciavano le ricerche durate fino alla tarda serata di ieri, un passante riferisce ai ricercatori di aver avvistato un uomo.

Era nei pressi della pista ciclabile, là dove c’era stato l’ultimo avvistamento e il ritrovamento di alcuni suoi oggetti personali.

Ancora in uno stato confusionale, scalzo e con molti graffi si nascondeva nella fitta vegetazione di rovi.

Dice di non ricordare nulla di cosa sia successo, lo stato fisico sembra buono, chiede dei familiari agli amici che lo hanno appena recuperato e lo consegnano al personale medico intervenuto. Vengono poi allertati i Carabinieri che in poco tempo arrivano sul posto. Dopo i primissimi soccorsi viene accompagnato in Ospedale.