Una iniziativa dell'Unione Giuristi Cattolici di Vasto

Il prossimo 26 ottobre, per iniziativa dell'Unione Giuristi Cattolici di Vasto, è in programma nella nostra Città un interessante incontro-dibattito sul tema "L'esperienza spirituale e testimonianza politica in Giorgio La Pira: quando la fede si incarna nella storia".



Interverranno S.E. Mons. Romano Rossi, Vescovo di Civita Castellana e membro della Congregazione per la causa dei Santi; il prof. Mario Primicerio, presidente della Fondazione "Giorgio La Pira". Fungerà da moderatore dell'incontro il sen. Luciano D'Alfonso.L'iniziativa è in programma presso l'Auditorium San Paolo a partire dalle ore 18,15.



L'iniziativa è accreditata presso l'Ordine degli Avvocati di Vasto e presso l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo ai fini della formazione continua.