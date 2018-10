Turismo: Abruzzo premiato agli Awards Food & Travel Italia 2018

L'Abruzzo è una delle tre regioni italiane premiate come "Regione dell’anno" in occasione degli Awards Food and Travel Italia 2018 che si sono tenuti sabato a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Il prestigioso premio è stato istituito dal periodico internazionale Food and Travel Magazine con lo scopo di celebrare le eccellenze italiane e internazionali che si sono contraddistinte durante l'anno per la propria qualità e i servizi.

Quest'anno l'Abruzzo grazie alla sua grande varietà paesaggistica – fatta di lunghe coste sabbiose e alte montagne appenniniche, grandi parchi e aree verdi protette, numerosi eremi e incantevoli borghi storici – agli ottimi servizi e alle eccellenze gastronomiche che da sempre la contraddistinguono, ha saputo mettere d'accordo a livello internazionale esperti del settore enogastronomico e turistico, lettori e redazione del magazine Food and Travel che l'hanno consacrata tra le migliori regioni italiane 2018. A ritirare il premio è stato l'assessore al turismo Giorgio D'Ignazio.

"L'Abruzzo - spiega D'Ignazio - viene annoverato nell'olimpo delle Regioni stellate d'Italia per l'eccellente livello dei servizi offerti e per le prelibatezze di una enogastronomia che per la semplicità e la ricercatezza del suo gusto e delle sue ricette, tramandate da generazione in generazione, è unica nella sua essenza. Sono molto orgoglioso che l'Abruzzo faccia parte del trio dei vincitori dell'Awards Food and Travel Italia 2018, un riconoscimento importante che premia la qualità e l'eccellenza di alcuni aspetti fondamentali dell'offerta turistica come i servizi e l’enogastronomia che abbiamo la fortuna di poter coniugare con le meraviglie di un patrimonio paesaggistico e naturalistico dal valore inestimabile".

D'Ignazio ha poi concluso. "La strategia di promozione e di valorizzazione messa in campo per lanciare la destinazione Abruzzo sia in Italia che all'estero dal mio assessorato sta sortendo gli effetti sperati. Certamente c'è ancora moltissimo lavoro da fare, ma i primi tasselli di un complesso mosaico di programmazione per una promozione turistica dinamica, innovativa ed efficace sono stati messi, gettando le basi di un progetto di lungo periodo da sviluppare negli anni a venire". (REGFLASH) US/COM 181015