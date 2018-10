Silvano Di Primio è il nuovo presidente di Coldiretti Abruzzo

Cambio al vertice di Coldiretti Abruzzo dove Silvano Di Primio e’ il nuovo presidente della federazione regionale subentrando a Domenico Pasetti.

Di Primio, titolare dei Vivai Del Ponte di Cepagatti, azienda leader in Europa nella produzione di piante grasse, succede a Domenico Pasetti, imprenditore titolare dell’omonima cantina vinicola che ha guidato la Coldiretti regionale per 18 anni, dal 2000.

La cerimonia di passaggio si è svolta al termine dell’assemblea regionale elettiva al Mediamuseum di Pescara, alla presenza del direttore regionale Giulio Federici.

Insieme al presidente Silvano Di Primio del consiglio regionale di Coldiretti fanno parte Cinzia Basile, Chiara Ciavolich, Federico Domenicone e Gianni Fragassi per la provincia di Pescara; Fabrizio Biagi, Daniela Pepe, Emanuela Ripani per la provincia di Teramo, Nicola Caravaggio, Antonio Petrongolo, Carmine Rossi, Giovanni Sce’ e Piercarmine Tilli per la provincia di Chieti; Fabio Cianfaglione, Rinaldo D’Alessio, Angelo Giommo per la provincia di L’Aquila e i delegati dei movimenti nelle persone di Antonella di Tonno (Donne Impresa), Giuseppe Scorrano (Giovani) e Romeo Pulsoni (Senior). A loro si aggiungono il presidente regionale di Terranostra Gabriele Maiezza, il consigliere ecclesiastico Velondrazana Juvence e i revisori dei conti Fabio Gildo Colonna, Domenicantonio gentile e Marco Della Fazia.