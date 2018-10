Rifiuti da Roma in Abruzzo: prorogati al 31 dicembre i trasferimenti

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la possibilità di conferire i rifiuti da Roma nell'impianto Aciam spa in provincia dell'Aquila. lo ha stabilito una delibera di giunta regionale approvata questa mattina. La proroga rientra nell’Accordo di Programma sottoscritto dalle Regioni Lazio e Abruzzo per la gestione di 39 mila tonnellate di rifiuti raccolte da Ama spa. “L’Amministrazione regionale garantisce una fattiva collaborazione al Comune di Roma per affrontare le criticita’ della gestione del sistema dei rifiuti urbani", comunica in una nota la regione Lazio, "ma ora, serve l’impegno di tutte le istituzioni, come evidenziato anche dal ministero dell’Ambiente, per completare in tempi brevi l’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti”.