Incidente davanti al Blue Bar

Incidente in prossimita' del Blue Bar in via San Rocco.A scontrarsi e' stato un giovane motociclista con un automobile.Da quando si e' appreso l'automobilista ha tagliato la strada al motociclista che e' caduto sull'asfalto.Sul posto e' giunta una pattuglia dei vigili urbani coordinati dal comandannte Vincenzo Marchioli per i rilievi del caso.Si e' reso necessario l'intervento dell'ambulanza Valtrigno per le prime cure sul posto.La causa piu' probabile e' il manto stradale bagnato.