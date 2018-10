Si è messa in moto la macchina organizzativa della festa di santa Lucia

Da ieri pomeriggio alcuni volontari del comitato feste di santa Lucia si è messa in cammino per le vie del comprensorio della parrocchia di San Nicola per raccogliere offerte per l'organizazzione della festa della protettrice degli occhi.

E' il primo anno che si organizza questa festa a San Salvo. Molti sono i volontari che si stanno prodigando per la buona riuscita del nuovo appuntamento di fede cittadino.

