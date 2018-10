Da gennaio in crociera alle Maldive, a Dubai, in Nord Europa e in India partendo da Pescara

Grazie all'accordo tra Costa Crociere e la SAGA a partire dal mese di gennaio 2019 si potrà prenotare una crociera alle Maldive, a Dubai, in Nord Europa e in India partendo comodamente da Pescara.

La prima crociera in programma durerà 8 giorni con partenza l'11 gennaio e destinazione Dubai. Successivamente, il 18 gennaio, ci sarà un volo diretto per Mumbai in India per una crociera di 9 giorni con scali a New Mangalore e arrivo a Malè alle Maldive.

Per quanto riguarda il Nord Europa invece, a partire dalla prossima estate ci saranno voli diretti Pescara Stoccolma per le crociere che toccheranno Stoccolma, San Pietroburgo, Helsinki e Tallin. E' in programma anche l'attivazione di un volo per i Caraibi.

I pacchetti, acquistabili nelle agenzia di viaggio e tramite i contact center di Costa Crociere, prevedono trasferimenti aerei andata e ritorno, la crociera e altri servizi tra cui anche il trasferimento aeroporto - nave.