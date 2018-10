Ance Chieti Pescara partecipa all’Assemblea nazionale ANCE: ecco le priorità per il nostro territorio

Con questo invito a credere nella possibilità di migliorare le condizioni del Paese, si è aperta la relazione del presidente Gabriele Buia all’Assemblea annuale dell’Ance. Numerosa la presenza di imprenditori della neocostituita Ance Chieti Pescara, che hanno apprezzato molto la lunga e dettagliata relazione svolta dal presidente nazionale. L’assemblea nazionale dell’Ance svoltasi ieri all’auditorium della conciliazione ha avuto una grande partecipazione di imprenditori provenienti da tutta Italia. La mancanza di manutenzione delle opere infrastrutturali esistenti, il blocco degli investimenti, la necessità di un cambio di passo per il settore edile e per il Paese sono stati i temi principali dell’incontro che si è svolto ieri ad un passo dalla Chiesa di San Pietro a Roma. Buia ha aperto i lavori invitando il Paese “ad aprire gli occhi e non arrendersi al declino”. Il Presidente Ance ha snocciolato tutti i mali che impediscono di realizzare infrastrutture e interventi di manutenzione necessari a mettere in sicurezza i territori e a far crescere l’economia. A cominciare dalla burocrazia: la madre di tutti i mali. Senza lo snellimento del processo decisionale e la revisione del codice appalti le risorse stanziate non si trasformeranno in cantieri. Un monito raccolto dal Vicepremier, Matteo Salvini, che ha assicurato la volontà del Governo di sostenere il mondo delle costruzioni, asset strategico e indispensabile per il Paese e ha annunciato entro novembre un provvedimento di profonda modifica del Codice appalti.

Spunti ripresi ampiamente dal dibattito condotto dal Direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che ha visto la partecipazione di Sabino Cassese, Pietro Salini, Dario Scannapieco e Stefano Boeri. Ha chiuso i lavori il Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli che ha assicurato l’impegno di tutto il Governo per far partire gli investimenti pubblici e ha annunciato la costituzione del primo Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, Ainop, con il compito di monitorare lo stato di salute delle infrastrutture. Infine, insieme al Ministro Toninelli, il Presidente Buia ha premiato l’impresa Teicos per il primo intervento realizzato con l’Ecosismabonus, attraverso l’ausilio della piattaforma Ance-Deloitte. Gli imprenditori teatino e pescarese Gennaro Strever e Marco Sciarra che hanno guidato la delegazione di ANCE Chieti Pescara all’Assemblea, hanno ribadito che l’Abruzzo in particolare ha bisogno delle iniziative attese un po’ in tutto il Paese, ovvero procedere celermente a varare norme che favoriscano la rigenerazione urbana da realizzare con la sostituzione edilizia, vista la necessità di contenimento del consumo del suolo naturale e di manutenzione di edifici energivori e datati, realizzati per lo più prima delle norme sulle costruzioni, di quelle sulla prevenzione sismica e di quelle sul risparmio energetico negli edifici.