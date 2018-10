Autovelox S.S. 16, Turdò: "Le amministrazioni fanno cassa sulle spalle degli automobilisti"

Sopralluogo sulla strada Statale n.16 in agro del comune di Vasto.

Nella giornata odierna da parte della nostra associazione, sarà realizzato dal Presidente medesimo un sopralluogo nel posto dove sarà impiantato l’autovelox sul territorio del Comune di Vasto, specificatamente al Km 511+ 900. Come da comunicazione allegata alla presente all’ufficio protocollo del Comune, sempre in data odierna sarà depositata una istanza di accesso agli atti. Sinceramente restiamo basiti per la facilità con la quale pubbliche amministrazioni che dovrebbero avere a cuore gli interessi degli automobilisti invece di fare prevenzione e sicurezza stradale, con nuovi lineamenti morfologici, ci stà quella lingua morta dopo Pagliarelli quando chiedete all’Anas di allineare il piano stradale, oppure spingere per un miglioramento vero delle strade Provinciali, si riducono a fare cassa sulla nostre spalle, si ritrovano ad approvare atti di macelleria sociale finalizzati solo ad incrementare le entrate del proprio ente senza comprendere che in questo momento di vera crisi sociale ed economica dovremmo alleviare il povero cittadino da imposte e balzelli vari, come sembra venga compreso da altri livelli di governo pubblico. Acquisita la documentazione richiesta sarà nostro impegno chiedere alla Prefettura di Chieti una convocazione straordinaria dell’Osservatorio sulla Sicurezza Stradale( istituito dalla Direttiva Maroni del 2009) al fine di monitorare e verificare se permangono i requisiti previsti dalla normativa al fine di autorizzare l’utilizzo dell’autovelox, in termini della incidentabilità mortale dell’ultimo triennio e di tutto quanto previsto.