Sicurezza autostrade in II Commissione

Oggi alle ore 10 è convocata la Seconda Commissione del Consiglio regionale d'Abruzzo "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" con il seguente ordine del giorno: "Audizioni in merito alla sicurezza delle infrastrutture autostradali A24-A25 e A14 per il tratto di competenza abruzzese". Sono stati invitati: Strada dei Parchi Spa, amministratore delegato Cesare Ramadori e vicepresidente Mauro Fabris; Autostrade per l'Italia Spa, amministratore delegato Giovanni Castellucci e direttore Settimo Tronco Pescara Gianni Marrone; direttore generale per la Vigilanza sulle concessioni autostradali del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Bruno Santoro; presidenti delle Province dell'Aquila, di Chieti, di Pescara e di Teramo; Antonio Marasco di Anas Spa; Codacons Abruzzo; segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil; Nuovo Senso Civico; Augusto De Sanctis. (fonte Ansa)