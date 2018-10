Sequestrato uno stabilimento balneare nel Comune di Petacciato

Prosegue, da parte delle Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Termoli, l’attività di controllo sulla costa molisana, finalizzata al contrasto dell’abusivismo demaniale ed a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. I militari della dipendente Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli, nella giornata del 17 ottobre 2018, si sono recati presso uno stabilimento balneare sito nel Comune di Petacciato (CB). I due gestori del citato stabilimento non avevano provveduto al pagamento del previsto canone concessorio per il biennio 2107/2018. Durante l’attività di controllo emergeva, inoltre, che lo stabilimento balneare in argomento era già destinatario di una ordinanza sindacale per motivi di sicurezza connessi alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Per quanto precede, l’intera area, estesa oltre 2100 mq, veniva sottoposta a sequestro preventivo, in violazione dell’art. 650 C.P. unitamente ad un bar e ristorante di circa 150 mq.. I manufatti sottoposti a misure cautelari reali insistono in area soggetta a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, pertanto i responsabili sono stati altresì deferiti alla competente A.G. anche per i reati di “distruzione o deturpamento di bellezze naturali e danneggiamento”.