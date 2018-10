Zona tra San Salvo e Vasto abbandonata, Prospero presenta un'interpellanza

“Con lo strumento dell’interpellanza portiamo all’attenzione del Consiglio Comunale la grave situazione di abbandono in cui versano i residenti della Zona ricompresa tra Via Di Palmoli, la Circonvallazione San Salvo e le loro arterie viarie” ad accendere i riflettori sulle problematiche della zona del Comune di Vasto posta a confine con San Salvo è il Consigliere Comunale iscritto alla Lega Francesco Prospero, il quale lamenta “l’assenza di una rete fognaria pubblica che costringe i residenti a supplire a detta carenza con fosse biologiche; la pericolosità dei marciapiedi della zona, impraticabili, pieni di buche e avvallamenti e l’assenza di una segnaletica adeguata ai flussi di traffico della zona che rende pericolosa la circolazione della auto e dei pedoni”.

Secondo Prospero “non è più tollerabile il disinteresse che le amministrazioni comunali hanno mostrato per i residenti della zona che sono Cittadini e contribuenti Vastesi. È necessario” secondo il Consigliere Comunale “che l’esecutivo cittadino si attivi subito per il rifacimento dei marciapiedi e per l’adeguamento della segnaletica stradale, per poi programmare, insieme alla SASI, la realizzazione della rete fognaria. I residenti della Zona” conclude il Consigliere iscritto alla Lega “sono Cittadini e Contribuenti Vastesi e come tali devono essere considerati dalla politica vastese”.

Questa l’interpellanza presentata

Il sottoscritto Consigliere Comunale di Minoranza Avv. Francesco Prospero sulla premessa che:

I residenti della Zona Via Di Palmoli, della Strada Provinciale Circonvallazione San Salvo e delle loro arterie viarie lamentano, da anni, uno stato di abbandono da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute nell’ultimo decennio;

In particolare, i Cittadini, lamentano:

l’inesistenza di una fogna pubblica per cui le nuove costruzioni, pur pagando regolarmente imposte e oneri di costruzione, sono costretti a costruire pozzi neri per lo smaltimento dei liquami; I marciapiedi sono fatiscenti, pieni di buche e avvallamenti che li rendono pericolosi per i pedoni che li utilizzano; La pericolosità, per i residenti della Circonvallazione San Salvo, dell’accesso alla pubblica strada di Via Di Palmoli ( san Salvo). Per questi ultimi, infatti, è necessario attraversare Via A. Ponchielli (San Salvo) dove, una ridotta visibilità causata sia dal doppio senso di marcia sia dalle auto in sosta selvaggia su Via Di Palmoli, creano una situazione di costante pericolo per i residenti che si devono immettere sulla strada.

È necessario attivarsi e mostrare interesse anche nei confronti degli abitanti delle zone sopra citate che sono contribuenti vastesi e nostri concittadini.

Ciò posto, il sottoscritto Consigliere Comunale di Minoranza interpella la S.V. per conoscere e sapere:

Se intende attivarsi per il rifacimento dei predetti marciapiedi ormai pericolosi e impraticabili;

Se intende attivarsi per dotare la zona di fognature anche, eventualmente, in collaborazione con i residenti;

Se intende migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale in quella zona e se a tal fine intende:

istituire un senso unico di marcia che parta dal numero civico 1 di Via Ponchielli (direzione C.da Ributtini); impedire la sosta sulla Via Di Palmoli, nel tratto ricompreso tra lo svincolo del cimitero di San Salvo e l’intersezione con Via Ponchielli.

Con Osservanza,

Vasto, 10 ottobre 2018

Avv. Francesco Prospero (Consigliere Comunale Iscritto alla Lega