Americani in Abruzzo, "Acquistare case qui è più conveniente"

È iniziata, al Roof Garden di Pescara, in una sala gremita da 60 potenziali acquirenti statunitensi, la più grande convention internazionale in ambito immobiliare organizzata dalla rivista "Live and Invest Overseas", leader mondiale nella ricerca e divulgazione di informazioni sul mercato immobiliare.

L'evento, organizzato in collaborazione con il Centro Estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo, proseguirà fino a venerdì 19 ottobre, dando voce ad oltre 30 relatori italiani e statunitensi, esperti in varie materie, che spaziano dalla fiscalità al turismo, oltre che nelle tematiche legate all'acquisto e alla ristrutturazione delle proprietà immobiliari.

La rivista, recentemente, ha reso famoso il borgo abruzzese di Città Sant'Angelo, indicandolo come il sesto luogo al mondo in cui vivere. "Amo l'Abruzzo - ha detto la giornalista americana Kat Kalashian - perché ha tutto ciò che è necessario per vivere bene, a costi contenuti. Acquistare case qui è conveniente - ha aggiunto - e ci sono molte agevolazioni per i cittadini americani".