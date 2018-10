Bucciarelli (Vastoviva): “Tac 64 strati tre anni dopo, quanto non è stato fatto”

Nel terzo anniversario dell'annuncio della tac, fatto nel 2015, che provocò grande soddisfazione da parte degli attuali amministratori regionali e comunali, i cittadini vastesi non possono far altro che riscontrare solo retorica, senza vedere realizzata la promessa divulgata con grande enfasi.

Ormai sono passati tre anni: e continuo a pormi una domanda, che penso sia condivisa da gran parte dei cittadini di questo territorio, soprattutto da quanti quel giorno, furono presi da grande soddisfazione, indotti a sperare in una sanità più moderna, efficiente e celere; dovendo aspettare mesi per una tac. La domanda che mi pongo quindi è: cosa è cambiato, cosa è stato fatto, a tre anni di distanza? Purtroppo dobbiamo constatare: niente!