Pd San Salvo: “Sulla sicurezza basta proclami, servono i fatti”

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, spari intimidatori contro un’auto in sosta e furto di un furgone in pieno giorno. E’ questo il bilancio della sola ultima settimana a San Salvo. Episodi questi che si aggiungono alla lunga lista dei fatti criminosi e delinquenziali che si registrano in città negli ultimi anni dove la situazione non solo è notevolmente peggiorata, ma è ormai divenuta preoccupante.

Urgono soluzioni immediate. Servono fatti. Ma l’immobilismo dell’amministrazione comunale di centrodestra è preoccupante e ci lascia basiti ed attoniti.

Era il novembre 2016 quando la Sindaca Magnacca scrisse al Ministro Alfano affinché venisse inviato l’Esercito. L’Esercito ovviamente non arrivò e tutto cadde nel dimenticatoio e nessuna misura ed azione amministrativa volta a prevenire e contrastare atti delinquenziali e criminosi venne presa.

In una riunione pubblica tenutasi due anni fa nell'aula consiliare, parlando con alcuni imprenditori, la sindaca affermò inoltre che avvertiva con loro la necessità di immaginare insieme delle soluzioni. Immaginare, sì!

Ecco dove ci hanno portato le sole parole e l’immaginazione dell’amministrazione di centrodestra: AL NULLA.

Perché al netto dei tanti proclami sbandierati alla stampa in questi anni, nulla ha fatto l’amministrazione di centrodestra per cercare di mettere in campo azioni che possano contrastare quanto di inaccettabile sta accadendo a San Salvo.

Ora alla luce dei gravi e preoccupanti fatti di cronaca di quest’ultimo periodo probabilmente l’amministrazione di centrodestra tornerà a ri-convocare il Prefetto, il Consiglio Comunale, la stampa, i fotografi, scriverà lettere, farà proclami ed annunci chiedendo come sempre aiuto agli altri senza essa stessa fare nulla.

E nel frattempo però a San Salvo si spaccia, si spara, si ruba come se niente fosse e l’Amministrazione di centrodestra rimane seduta a guardare!

Basta proclami, servono i fatti!