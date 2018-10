L'Istituto Comprensivo n.1 aderisce all'iniziativa "Io Leggo Perchè"

L’Istituto comprensivo 1 “Salvo D’Acquisto” di San Salvo anche quest’anno aderisce alla manifestazione “IO LEGGO PERCHE’”, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata dall'Associazione Italiana Editori a sostegno delle biblioteche scolastiche. Da sabato 20 a domenica 28 ottobre, nelle librerie gemellate con l’Istituto (Cartolibreria carta e penna, Cartolibreria dello stadio, Libreria dietro l’angolo) sarà possibile acquistare libri da donare alla biblioteca scolastica. Le case editrici contribuiranno con un numero di libri pari a quelli donati dai cittadini. Nella stessa settimana la Scuola aderisce a “LIBRIAMOCI” l’iniziativa promossa da Mibact e Miur per portare la lettura ad alta voce nelle scuole con la presenza di lettori volontari. Tante le iniziative nei diversi ordini di Scuola: laboratori di lettura animata nella Scuola dell’infanzia di "Via Firenze” con drammatizzazioni da parte delle insegnanti; letture ad alta voce, nella Scuola primaria “Via De Vito”, con la lettrice volontaria Sabrina D'Alfonso e nelle librerie gemellate; partecipazione ad un flash mob conclusivo sabato 27 ottobre che coinvolgerà l'intero Istituto comprensivo. Il calendario delle attività, nella Scuola secondaria di primo grado, si presenta ugualmente ricco di eventi: incontri con le autrici Simona Andreassi ed Elisabetta Filograsso; letture inclusive ad alta voce con Civicozero e la lettrice volontaria Raffaella Zaccagna; gare di lettura; irruzioni in musica per la città e reading musicale. Alcuni ragazzi in rappresentanza dell’Istituto, si offriranno come lettori volontari presso la Scuola dell'infanzia "Il mondo che vorrei" scoprendosi lettori ad alta voce. “Le iniziative e il contest nella settimana dal 20 al 28 faranno di #ioleggoperché e #libriamoci un vero evento diffuso per la città” dichiara la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 1 Annarosa Costantini. “Tutta la cittadinanza – prosegue la dirigente scolastica - è invitata a partecipare alle attività e tutti potranno donare un libro. Donando un libro tutti contribuiremo ad arricchire le biblioteche scolastiche alimentando l’amore per la lettura dei nostri ragazzi”.