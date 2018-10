Riconfermato Alfonso Mastroiacovo alla guida dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri

Il 19 Ottobre 2018, è stata convocata l’Assemblea degli iscritti alla Sezione dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri per procedere alle operazioni di voto per l’elezione del Consiglio Sezionale per il quinquennio 2018/2023.

All’elezione sono stati riconfermati sia il Presidente Brig. Capo (r) Alfonso Mastroiacovo (leggi), che il Vice Presidente Vice Brig. (r) Del Bianco Giuseppe.

Il Coordinatore Provinciale dell’A.N.C. Paolo Tomassetti ha fatto giungere al neo presidente Mastroiacovo questo messaggio.

Brigadiere, ho appreso con grande gioia la Sua rielezione a "Presidente" della prestigiosissima A.N.C. - Sez. di San Salvo. I Soci hanno inteso rinnovare fiducia alle altissime qualità umane e professionali che La contraddistinguono e hanno espresso vivo apprezzamento per l'amore e soprattutto, la dedizione con la quale ha guidato il Sodalizio nei Suoi precedenti mandati. Auguri di vero cuore per il rinnovato incarico!! Auguri perché nel quinquennio a venire, possa esprimere ancora di più il Suo attaccamento all'Arma e all'Associazione! Auguri perché possa inaugurare un periodo di nuove iniziative e proficue attività! Come Coordinatore Le esprimo l'orgoglio di avere un Presidente del Suo valore capace di esprimere preclari virtù. Ad maiora !!!!

All’elezione, tenutasi nei locali della Sezione in I vico San Giuseppe, hanno potuto partecipare tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota annuale di tesseramento.

Le operazioni di voto e di scrutinio si sono svolti rispettando l’art.23 dello Statuto Organico dell’Associazione.

Dalla redazione di cittanet tantissimi auguri agli eletti per questo nuovo incarico.