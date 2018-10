Vicenda ex comandante, Gabriele Marchese: “Diteci perchè si è persa la causa”

Diteci perchè si è persa la causa.

Voglio rassicurare la maggioranza che governa il Comune di San Salvo che godo di buona salute e che continuo ad interessarmi dei problemi della città dove sono nato e vivo.

Con molta sincerità vi dico che fa male vedere la nostra San Salvo ridotta a queste condizioni.

Una città che regredisce di giorno in giorno.

La mia non è una critica, ma vuole essere uno stimolo affinchè facciate meglio di quanto non avete fatto fino ad oggi.

Vedete, più volte vi ho detto che il vostro compito è quello di governare la città e non di bacchettare chi la pensa diversamente da voi.

La democrazia è confronto sapevatelo.

Nel merito della vicenda relativo al licenziamento dell'ex comandante lo stesso Sindaco ha ammesso vi sono sono stati problemi procedurali.

Che significa? Sono state sbagliate le procedure o non vi erano gli estremi per licenziarlo?

Questo bisogna spiegare all'opinione pubblica.

L'interesse pubblico lo si difende agendo con correttezza.

Nel merito alle accuse che mi rivolgete, vi ricordo che sempre con dignità e onore (e con tanto lavoro) ho difeso gli interessi del Comune di San Salvo nei confronti di chi voleva approfittarne e questo lo sapete benissimo.

Un ultimo consiglio al fine di non essere vuoti e superficiali, realizzate di più e comunicate di meno.