Partita la quarta edizione di #ioleggoperchè

Non stupitevi se per strada e in ogni dove incontrerete ragazzi e bambini e messaggeri che si esibiranno in diverse kermesse artisctiche, è partita la settimana di #ioleggoperchè che coinvolgerà tutte le scuole e diverse librerie del territorio.

Grazie a #ioleggoperchè nel 2016 sono stati donati alle scuole 124.000 libri e nel 2017 ben 220.000

6 punti di acquisto e donazione di libri per le biblioteche scolastiche.

Funziona all'incirca così:

Per ogni libro che acquisterete fino al 28 ottobre, nei punti d'acquisto in elenco, da regalare alla scuola che volete voi gli editori ne doneranno un altro:

Carta e penna, via Montegrappa

Herzog, via Roma 12

Dietro l'angolo, Centroinsieme

Il Papiro, via San Rocco

Cartolibreria dello Stadio, via Stadio

La coccinella, via Ripalta



(Un libro è un regalo meraviglioso per le biblioteche scolastiche, per i nostri figli e anche per il futuro.)



#ioleggoperchè2018