Domenica 21 ottobre alle ore 19:00 c'e' stata la conferenza con Don Aldo Buonaiuto a parlare della vita delle missioni. L'evento si e' svolto presso l'autidorium Paolo VI, gremita di gente.

Alle ore 18:00 Don Aldo ha concelebrato la messa serale affiancato da don Beniamino di Renzo parroco della parrocchia di San Nicola.Don Beniamino ha chiesto a don Aldo chi era don Oreste Benzi. La risposta è stata '' Don Oreste Benzi era una persona che si prodigava per i poveri e per le missioni.E' stato un bellissimo incontro di fede e testimonianza.

Per Gerico in festa l'anno scorso c' e' stato l'incontro con Fabio Zavattaro per parlare dei 150 anni dell' Azione Cattolica Italiana.Speriamo che in un futuro ci siano altri incontri del genere. All' incontro erano presenti anche i ragazzi della comunita' papa Giovanni Ventitresimo fondata da don Oreste Benzi.