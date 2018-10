Di Santo cede alle avance di De Mejis e torna con il Capistrello

Il Presidente Franco De Mejis convince Meuccio Di Santo e lo riporta con il Capistrello Calcio ( militante campionato di Eccellenza attualmente prima in classifica); contattato telefonicamente il Dg ci rilascia la dichiarazione che Vi proponiamo:

" avevo deciso di ritagliare un po' di tempo al calcio dedicandomi solo all'attività di osservatore che svolgo per una squadra di serie A, infatti da inizio stagione ho visionato diversi talenti in vari stadi come Foggia, Pescara, Teramo e San Benedetto. Ad inizio stagione ho rifiutato l'invito di diverse squadre tra cui anche la Vastese... l'amico Franco De Meijs e tutta la comunità di Capistrello mi hanno manifestato stima ed affetto, il rapporto con loro è sempre rimasto vivo e ho collaborato con loro già dal mese Agosto, mi volevano in prima linea nella loro dirigenza hanno insistito molto e mi sono lasciato convincere forte anche del bel ricordo delle passate annate in questo Club. ringrazio tutti di vero cuore."

Auguriamo al Dg Meuccio Di Santo un buon lavoro e tante soddisfazioni.