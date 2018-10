Sicurezza a San Salvo, il Pd “Ma la maggioranza ci è o ci fa?”

Il Pd San Salvo risponde al centrodestra: “Mancano idee, progetti, dialogo e amore per la città”

Resisi ormai conto che sono passati 7 anni da quando sono alla guida della città e che sono al loro secondo mandato, i gruppi consiliari di centrodestra tornano a ritroso di 10 anni per dare come sempre la colpa a “quelli di prima”. Ci verrebbe da dire se ci sono o ci fanno.

La questione “sicurezza” è un tema sul quale è necessario non abbassare mai la guardia e sulla quale occorre adoperarsi oltre che per chiedere maggiori controlli e aiuti agli altri anche per investire sulla cultura alla lotta alla criminalità e alla sicurezza. Ma quando si parla di “cultura” la maggioranza fa come sempre orecchie da mercante, figuriamoci poi se si tratta di cultura alla lotta alla criminalità e alla sicurezza. Molto più semplice invocare aiuto e scrivere ai Ministri, al Prefetto, fare incontri e sbandierare belle parole! Fortunatamente “dall’alto” a volte rispondono! E quando non rispondono la colpa è di quelli di prima!

I giovani di oggi sono il futuro di domani e se l’amministrazione comunale mettesse in campo azioni e “buone pratiche” su tal tema farebbe cosa buona. Ma quando mancano idee, progetti, dialogo,amore per la città e lavoro di concetto, le “buone pratiche” sono difficili da porre in essere.

Mentre l’amministrazione comunale attende l’istituzione della Tenenza dei Carabinieri, mentre rimane appollaiata a quello che si aspettava avrebbe fatto la giunta D’Alfonso (perché puntare il dito contro qualcuno è suo uso e costume fare), la invitiamo a lasciare “a quelli di prima” l’operato fatto, a guardare e pianificare il futuro, ricordandosi che da sette anni a questa parte sono loro alla guida della città e che porre in essere azioni e “buone pratiche” per promuovere il tema della sicurezza e della lotta alla criminalità è quanto loro compito e dovere fare.

L’insegnamento delle “buone azioni” parte dai bambini e prosegue nei ragazzi. I ragazzi di dieci anni fa sono gli adulti di oggi. Un dettaglio che forse all’amministrazione di centrodestra sfugge.

Come Pd ringraziamo i Carabinieri, gli uomini del Commissariato di Vasto, la Questura di Chieti, le Autorità Giudiziarie e la Procura della Repubblica di Vasto per l’imponente e proficuo lavoro che ogni giorno compiono sul territorio scovando atti delinquenziali e criminosi.

Come Pd invitiamo inoltre l’amministrazione comunale a non puntare il dito contro la giunta D’Alfonso che senza la quale non si sarebbero potute porre in essere le uniche iniziative utili e necessarie alla nostra città: sicurezza degli edifici pubblici e degli istituiti scolastici.

Alle chiacchiere di Febbo e Chiodi la giunta regionale Pd ha risposto con i fatti. Gli stessi fatti che ora chiediamo alla maggioranza di centrodestra a San Salvo che ogniqualvolta risponde non entra mai nel merito di quanto sollevato.