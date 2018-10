San Salvo, avviso di condizioni meteorologiche avverse per le successive 36 ore

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 18128.

DAL POMERIGGIO-SERA DI OGGI, DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI, CON LOCALI RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, SU EMILIA-ROMAGNA ORIENTALE, MARCHE ED ABRUZZO, IN ESTENSIONE, DALLA TARDA SERATA, A MOLISE, PUGLIA SETTENTRIONALE, TOSCANA, UMBRIA E LAZIO, SPECIE SETTORI SETTENTRIONALI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. DALLA SERATA DI OGGI, DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA E PUGLIA SETTENTRIONALE, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018, A BASILICATA, RESTO DELLA PUGLIA, CALABRIA E SICILIA, SPECIE SETTORI SETTENTRIONALI. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.